Assembramenti al Cup, Ausl Romagna: "Non serve recarsi di persona agli sportelli"

Attualità

Rimini

| 14:10 - 08 Maggio 2020

L'Ausl Romagna ricorda: per le prenotazioni non serve recarsi al Cup di persona, ma è sufficiente telefonare.

Dovendo constatare un fortissimo afflusso di pubblico ai propri sportelli, in particolare ai Cup, l’Ausl Romagna in una nota spiega che al momento non vi è alcuna motivazione per la quale gli utenti debbano recarsi di persona agli sportelli, soprattutto senza appuntamento, creando pericolosi assembramenti di persone.



Chi ha avuto una prestazione annullata a seguito dell’emergenza Covid non deve, in questo momento, riprenotarla. Sarà cura dell’Azienda comunicare quando tali prestazioni riprenderanno e le modalità con le quali poterne usufruire.



Le attività che si stanno ricominciando gradualmente ad erogare fanno riferimento a pazienti che hanno bisogno di prestazioni non ulteriormente procrastinabili, e questi pazienti vengono ricontattati direttamente dall’Azienda, e quindi non devono ritornare a prenotare.



Per le prestazioni attualmente erogate che richiedano una prenotazione, è sempre consigliato utilizzare il Cuptel o il Fascicolo Sanitario Elettronico, o ricontattare il relativo servizio sempre al telefono, senza recarvisi di persona.



Nei casi in cui sia indispensabile l’accesso di un utente allo sportello, è consigliabile prendere prima un appuntamento, in modo da scaglionare gli accessi ed evitare assembramenti.



NUMERI UTILI



Rimini

Sede via Circonvallazione Occ., 57 – 0541707370 – 0541707309 (scelta revoca); sportellounico.rn@auslromagna.it (Valido per tutti gli sportelli)

Ospedale – 0541705671; 0541705494 (radiologia)

Santarcangelo – 0541326543

Verucchio – 0541314108

Bellaria Igea Marina – 0541327153

Novafeltria – 0541919329

Riccione – 0541608520; 0541608547 (radiologia)

Cattolica – 0541966263

Coriano – 0541668205

Morciano - 0541854402



Tutti i numeri sono contattabili dal lunedì al sabato dalle 08,00 alle 13,00.