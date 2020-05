Rimini: riaprono tutti i mercati, ma solo banchi alimentari

Attualità

Rimini

| 14:05 - 08 Maggio 2020

Riaprono i mercati.

Con una propria ordinanza il Comune di Rimini riattiva con decorrenza immediata una serie di aree mercatali del settore alimentare e posteggi isolati alimentari e di vendita fiori del territorio nel rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione della sindrome da Covid-19.



L'elenco dei mercati cittadini (solo alimentare) consentiti



Mercato V° PEEP AUSA nella giornata di venerdì nel parcheggio antistante la via Euterpe all’altezza del centro commerciale Ausa.



Mercato di Corpolò nella giornata di lunedì nella piazza del Tituccio



Mercato di Santa Giustina nella giornata di martedì nel parcheggio antistante via Montiano e via Brisighella,



Mercato di San Vito, nella giornata di lunedì nella piazza W. Gropius



Mercato nel piazzale Caduti di Cefalonia adibito a parcheggio nella giornata di giovedì



Mercato alimentare di Torre Pedrera nella giornata di giovedì nella piazza Sacchini



Mercato di Miramare estivo (attivo fino al 30 settembre) nella giornata di martedì – da collocare provvisoriamente nel prolungamento di via Pescara a monte di via Marconi, in attesa di definizione dell’intera area mercatale a seguito del trasferimento da Lungomare Spadazzi interessato da lavori di realizzazione del Parco del Mare.



Le aree dovranno essere interamente recintate con la presenza personale dedicato al presidio dei varchi di accesso ed uscita al fine di garantire il contingentamento delle persone contemporaneamente presenti all’interno del mercato attraverso lo scaglionamento degli ingressi in ragione di una presenza massima di due persone per ogni operatore economico presente nella giornata. L’ingresso all’area mercatale dovrà avvenire tramite il varco di accesso ove deve essere collocato apposito cartello di entrata nonché cartello recante le informazioni atte a garantire il distanziamento degli avventori in attesa di entrare e dovranno essere messi a disposizione guanti e prodotti igienizzanti per le mani. L’uscita dall’area dovrà avvenire attraverso il varco appositamente predisposto ove deve essere collocato apposito cartello di uscita; ogni operatore, cliente o chiunque altro accede all’area mercatale a qualsiasi titolo deve indossare guanti e mascherina; in ogni posteggio dovrà essere disponibile gel igienizzante per la sanificazione delle mani in particolare in corrispondenza dei sistemi per il pagamento. E’ fatto obbligo inoltre di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso/uscita, acquisto, pagamento). Per i rimanenti posteggi isolati la perimetrazione dell’area di posteggio sarà maggiorata di almeno un metro sul fronte delle vendite.