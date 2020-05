Posteggi triplicati alla stazione di Rimini: a luglio termina la fase due del progetto

Attualità

| 13:53 - 08 Maggio 2020

Faccia esterna della stazione ferroviaria di Rimini.

Come già anticipato dall'assessore Roberta Frisoni, procede il progetto di ampliamento del parcheggio Metropark di Rimini, giunto alla terza fase. Si tratta dell'infrastruttura a servizio della stazione ferroviaria di Rimini che amplierà gli stalli di sosta da 183 a 478. E' infatti in pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Rimini il relativo provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale). Con questo passaggio formale sarà possibile passare con continuità dal termine della fase due, in corso e prevista per il mese di luglio, direttamente alla fase tre e giungere alla realizzazione del progetto, curato e realizzato da Metropark S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che col completamento dei lavori d’ampliamento ha l’obiettivo di dare risposta alla crescente domanda di sosta nell’area attorno alla stazione ferroviaria di Rimini, per la centralità che ha assunto come luogo di scambio nell’ambito del sistema del trasporto pubblico locale.