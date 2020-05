Derrate alimentari alle Clarisse di Rimini per aiutare le famiglie bisognose

Attualità

13:08 - 08 Maggio 2020

La consegna di questa mattina.

Venerdì mattina una delegazione del Rotary Club di Rimini formata dal presidente Alessandro Andreini, Roberto Muccini e Leonardo Berardi hanno consegnato a suor Nella Letizia delle Sorelle Povere di Santa Chiara (Clarisse) un importante quantitativo di derrate alimentari per sostenere la comunità in questo difficile momento.



È stata l’occasione per ringraziare e per fare un piccolo grande gesto di affetto e stima verso le Clarisse, fortemente radicate sul territorio riminese che da tantissimi anni.



All'inizio della emergenza Coronavirus sono stati donati due ecografi portatili al reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, poi sono partiti gli acquisti di derrate alimentari da girare alle famiglie che si riforniscono alla mensa di San Antonio, al banco di Solidarietà, alla comunità Papa Giovanni XXIII e infine dalle suore Clarisse.