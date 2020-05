Anche la Provincia di Rimini chiede test sierologici e tamponi a tappeto

Attualità

Rimini

| 12:55 - 08 Maggio 2020

Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini.

Si è riunito ieri pomeriggio (giovedì 7 maggio) in videoconferenza il Consiglio provinciale ed è stata, come ha tenuto a precisare in apertura il presidente Riziero Santi, la prima seduta nella storia dell’organo convocata con questa modalità.



Presentato durante la seduta dal consigliere della maggioranza Gobbi e approvato all’unanimità dal Consiglio (tutti presenti i consiglieri), un ordine del giorno che, in considerazione dell'attuale situazione sociale ed economica, chiede e sollecita il Governo e la Regione affinché predispongano quanto prima per il nostro territorio provinciale norme attuative per test sierologici e tamponi a tappeto, nonché l'emanazione di protocolli sanitari di sicurezza per tutte quelle attività della filiera del commercio e del turismo che sono ancora in attesa delle relative date di apertura.



Tra i provvedimenti votati, a maggioranza (astenuta l’opposizione, tranne Diotalevi che ha votato a favore), è stato approvato il programma provinciale triennale per il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, con il quale la Provincia di Rimini ha dato corso all’estensione di validità della programmazione triennale per il diritto allo studio, dando in questo modo piena continuità alle azioni intraprese nel triennio 2016/19 e allineandosi agli indirizzi regionali in materia approvati dall’Assemblea legislativa nel 2019.