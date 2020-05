Eccedenze alimentari: l'istituto Tonino Guerra ne dona una parte agli anziani di Pennabilli

Attualità

Novafeltria

| 12:44 - 08 Maggio 2020

La donazione dell'istituto Tonino Guerra per gli anziani della residenza anziani di Pennabilli.

Il settore enogastronomico e tutta la comunità che ruota all'interno e attorno all'istituto Tonino Guerra di Novafeltria ha voluto, ancora una volta, esprimere la propria solidarietà verso la frangia debole della popolazione del paese, che in questo momento più di ogni altra è stata messe a dura prova dalla crisi economica,donando beni alimentari di ogni genere.



Così dopo aver effettuato a fine marzo consegne di pacchi alimentari a famiglie disagiate, grazie alla fattiva collaborazione degli operatori della Protezione civile, in questi giorni ha intrapreso nuove iniziative donando ancora scorte alimentari.



Questa volta a beneficiare della donazione di 10 chili di carne surgelata, 6 di burro, 10 di patate, 7 di pasta sfogliata, 10 di pasta, agrumi ecc) sono stati gli ospiti della residenza per anziani del comune di Pennabilli gestita dalla società comunale Valseco.