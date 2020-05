Riapre anche la biblioteca di Misano, soltanto per il prestito

Attualità

Misano Adriatico

| 12:33 - 08 Maggio 2020

La biblioteca di Misano Adriatico (foto dalla pagina Facebook).

Da lunedi 11 maggio riapre anche la biblioteca di Misano Adriatico, solo per il prestito librario, dalle 9 alle 13 a ingresso contingentato e limitato alla sola zona di ingresso. Tutte le altre sale e i servizi non sono accessibili. L’ingresso è consentito solo con mascherine. All’ingresso sarà disponibile il gel sanificante.



La richiesta di documenti per il prestito deve avvenire preferibilmente attraverso prenotazione così che gli stessi siano fatti trovare già pronti al momento del ritiro. La prenotazione si può effettuare attraverso le seguenti modalità

catalogo online Scoprirete



richiesta telefonica allo 0541-618484



e-mail (biblioteca@comune.misano-adriatico.rn.it)



Facebook messenger



Whatsapp (attivo sul numero fisso della biblioteca 0541-618484).

Per la sola restituzione sono predisposti appositi contenitori all’ingresso. Come da indicazioni operative regionali, i documenti restituiti saranno sottoposti ad una quarantena della durata di 5 giorni. Solo dopo tale periodo verrà registrato il rientro. Come da indicazioni operative regionali, per la quarantena dei documenti viene individuato uno spazio apposito, inaccessibile al pubblico, che garantisce il ricambio d’aria. Momentaneamente sono sospesi i servizi di consultazione quotidiani e riviste, consultazione internet, uso sale studio, visione audiovisivi.