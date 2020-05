Sport

Misano Adriatico

| 12:29 - 08 Maggio 2020

Foto Petrangeli.

"Lavoriamo per promuovere l'Emilia-Romagna nel mondo, stiamo lavorando ad esempio per il MotoGp di Misano a porte chiuse all'interno di un circuito mondiale che preveda meno tappe di prima". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna in videoconferenza dalla Regione sull'emergenza coronavirus. Il Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini era in calendario a metà settembre.