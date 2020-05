Ambasciatori dei vini riminesi: dai fratelli Panzieri l'idea per rilanciare la viticoltura locale

Attualità

Rimini

| 11:07 - 08 Maggio 2020

Due dei tre fratelli Panzieri lanciano la loro iniziativa social.

Ambasciatori dei vini riminesi direttamente da casa propria. La proposta arriva dai fratelli Jacopo, Francesco e Matteo Panzeri, gestori di cantina Fiammetta a Croce di Rimini che in queste settimane il lavoro, seppur rallentato a causa del Covid19, hanno portato avanti le consegne a domicilio, facendosi venire questa idea. «Ci siamo detti: ma perché non bere soltanto vini di Rimini?», racconta Matteo. «Così abbiamo fatto, passando velocemente dal produttore vicino per farci consegnare le bottiglie direttamente a casa». Una nuova catena virtuale nella quale sarebbe bello coinvolgere «parenti, amici e produttori, ma anche la Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini (che ha già aderito, ndc) e tutta la cittadinanza».



La proposta dei titolari allora è semplice: il giovedì tutti ambasciatori del vino made in Rimini: Rebola, Pagadebit, Trebbiano e Sangiovese. E oltre all’assaggio, i fratelli Panzeri propongono un format perfetto per i social network: una foto con una bottiglia di un’altra cantina riminese, calice in una mano e il foglio con #IOBEVORIMINI nell’altra. «Un bel messaggio di fiducia verso i prodotti riminesi e verso il futuro. La rinascita parte anche da qui e chissà, magari si potrebbe creare un vero contest, premiando le foto più belle con bottiglie di vino o ancora meglio con visita e degustazione presso le cantine. Diventa anche tu Ambasciatore del vino made in Rimini!».