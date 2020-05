I cinema accendono luci e schermi per un simbolico flash mob

Eventi

Rimini

| 08:37 - 08 Maggio 2020

Multiplex Le befane.

Venerdì 8 maggio, alle 21.25, in contemporanea con la 65a edizione dei Premi David di Donatello, Cinemazero, il Visionario, il Centrale e The Space Cinema riaccenderanno, per una sera, le insegne e gli schermi, in attesa della riapertura e di un ritorno alla normalità. Anche le sale dell'Emilia Romagna aderiscono al flash mob organizzato da Anec. L'evento, intende lanciare un messaggio agli spettatori, operatori e istituzioni con cui si sottolinea l’importante funzione sociale che le sale svolgono e si evidenzia la necessità di un progetto per il rilancio del settore.