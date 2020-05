Lega Pro, stop al campionato e niente retrocessioni

Sport

Rimini

08 Maggio 2020

Rimini calcio, foto di repertorio.

Ora è ufficiale, la Lega Pro si ferma definitivamente causa pandemia da Covid-19. Lo ha deciso l’assemblea dei club, riunitasi oggi per prendere una decisione sulla stagione 2019/20. I club – che dovranno sottoporre la decisione alla Figc – hanno deciso di terminare anticipatamente la stagione, vista la difficoltà nel tornare a giocare. Lo stop ha portato le società a decidere anche sulla classifica, almeno per le tre promosse come prime in classifica (Monza nel girone A, Vicenza nel girone B e Reggina nel girone C). E' salvo invece il Rimini che stazionava nella bassa classifica con il blocco delle retrocessioni.