Meteo: weekend dal sapore estivo, nonostante le nuvole. Temperature miti

Attualità

Rimini

| 18:23 - 07 Maggio 2020

Il bollettino meteo per i giorni 8-10 maggio.

Previsioni week-end a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 7/05/2020 ore 17:15



Venerdì 8 Maggio



Stato del cielo: velato da nubi alte stratificate per buona parte del giorno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +9° e +12°, massime comprese tra +20° e +24°.

Venti: deboli da Est/Sud-Est in costa e pianura, da Sud-Ovest nell’interno.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 9 Maggio



Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, con nubi dapprima compatte e poi meno consistenti. Sereno o velato il pomeriggio, poco nuvoloso la sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +11° e +14°, massime comprese tra +22° e +26°.

Venti: deboli da Est/Sud-Est in costa e pianura, da Sud-Ovest nell’interno.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 10 Maggio



Stato del cielo: molto nuvoloso per buona parte della giornata, con parziali schiarite fra tardo mattino e pomeriggio.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi fra notte e primo mattino.

Temperature: minime comprese tra +13° e +16°, massime comprese tra +21° e +25°.

Venti: deboli, con locali rinforzi pomeridiani della brezza lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: la nuova settimana inizia all’insegna di una perturbazione. Vivremo un Lunedì 11 Maggio con piogge e qualche temporale, uniti ad un temporaneo calo delle temperature. Martedì 12 vedrà tempo variabile, con nubi e qualche rovescio pomeridiano. Migliora da Mercoledì 13.



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram