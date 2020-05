Treni: al via interramento linee per Codigoro, Ravenna e Rimini

Attualità

Rimini

| 18:15 - 07 Maggio 2020

Passeggero mentre sale sul treno.

Prendono il via lunedi' prossimo, 11 maggio, i lavori per l'interramento delle linee verso Codigoro e verso la Romagna che attraversano la citta' di Ferrara. L'opera, da oltre 34,5 milioni di euro, e' stata studiata per alleggerire i problemi di traffico del capoluogo. "E' un investimento strategico- afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini- non solo per l'importanza che riveste per il nodo ferroviario ferrarese, ma anche per l'impatto positivo che avra' sulla intera viabilita' della citta' estense. Ed e' anche un chiaro segnale che, dopo il lockdown degli ultimi mesi, l'Emilia-Romagna e' pronta a ripartire con opere e investimenti pubblici di qualita' in grado di portare benefici ai cittadini e di creare buona occupazione". Nel dettaglio, l'intervento unifica in un'unica sede ferroviaria, da realizzare in buona parte in trincea e galleria artificiale, le due linee ferroviarie esistenti che, in uscita dalla stazione di Ferrara, si dirigono verso Codigoro (linea Fer) e verso Ravenna-Rimini (linea Rfi), risolvendo le diverse interferenze con la viabilita' stradale della citta' di Ferrara. Il progetto prevede anche il completamento della bretella Suzzara-Rimini, che interessa soprattutto il traffico merci. L'opera e' parzialmente realizzata, si sviluppa in trincea e in galleria artificiale e ha lo scopo di collegare direttamente le omonime linee, creando un by-pass che consente di non entrare in stazione a Ferrara, nell'ottica potenziare i collegamenti merci tra il Porto di Ravenna e il Brennero.