Coronavirus San Marino: tre persone guarite tornano tra i positivi

| 16:41 - 07 Maggio 2020

Sono 14 i nuovi casi di positività rilevati a San Marino.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nella Repubblica di San Marino ci sono altre 14 persone risultate positive al nuovo Coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto emerso dall'esame di 117 tamponi. I positivi attuali sono complessivamente 475. Purtroppo si registrano tre casi di persone che sono risultate nuovamente positive al Covid-19. Nessun nuovo decesso.



Tra le persone positive, sono 8 quelle ricoverate all’Ospedale di San Marino: due donne e due uomini in rianimazione (0,84% del totale), due uomini e due donne nelle degenze di isolamento (0,84% del totale). Il 98,32% degli attuali positivi è invece in isolamento domiciliare, in totale 467 persone. Nelle ultime 24 ore le guarigioni sono state 10. In totale, da inizio epidemia, i casi di positività al Covid-19 sono stati 622.