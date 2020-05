Il turismo tra i temi della videoconferenza tra Emma Petitti e il viceministro Misiani

Turismo

Domani, venerdì 8 maggio, alle 15, sulla pagina Facebook 'LAB 2020 - La Ripartenza', si terrà la diretta tra Antonio Misiani, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, ed Emma Petitti, Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna per aprire una discussione e riflessione sui provvedimenti adottati dal Governo in questa delicata fase per sostenere l'economia, la produzione, i lavoratori autonomi e dipendenti, le famiglie, i giovani e gli enti locali.



Verrà riservata un'attenzione particolare verso i settori che interessano soprattutto il territorio riminese, a partire dal turismo, tra i più colpiti dalle restrizioni Covid-19.



Gli utenti sono invitati a partecipare alla conversazione facendo domande ed esponendo il loro punto di vista.