Coronavirus Rimini: dieci nuovi contagi, nessun decesso nelle ultime 24 ore

Attualità

Rimini

| 17:36 - 07 Maggio 2020

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Nessun decesso nelle ultime 24 ore nel riminese nell'epidemia da Covid-19. Sono invece dieci i nuovi casi di positività. Da inizio epidemia sono 2054 i casi di positività registrati. Il commissario straordinario alla Sanità Sergio Venturi, parlando di "epidemia completamente controllata", ha spiegato che i nuovi casi di positività, su tutto il territorio regionale, riguardano soprattutto operatori sanitari e persone asintomatiche. I casi di positività con sintomi riguardano esclusivamente anziani nelle case di cura o di conviventi nella stessa abitazione di un paziente affetto da Covid-19.



Scendendo nello specifico, i dieci nuovi casi riguardano Rimini (6), Cattolica, Santarcangelo, Morciano e Mondaino (1 a testa). Due pazienti ricoverati in ospedale, gli altri in isolamento. Le guarigioni sono 71 nelle ultime 24 ore: 459 gli attuali positivi, dal 16 marzo (413) non si aveva un dato così basso.



Contagi per Comune



Rimini 767 (+6)

Cattolica 261 (+1)

Riccione 247

Misano Adriatico 125

San Giovanni in Marignano 133

Santarcangelo di Romagna 67 (+1)

San Clemente 38

Montescudo-Monte Colombo 37

Morciano di Romagna 43 (+1)

Coriano 78

Novafeltria 32

Bellaria Igea Marina 44

Saludecio 21

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 11 (+1)

San Leo 7

Montefiore Conca 8

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1