FOTO Scooter piomba sul furgone, ferito 40enne: arriva l'elisoccorso

Cronaca

Morciano di Romagna

| 15:46 - 07 Maggio 2020

I sanitari del 118, provvedendo a soccorrere il ferito. Foto Ballante.

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 15.10 di oggi (giovedì 7 maggio) a Morciano di Romagna, in via Cinque Quattrini, all'altezza del civico 34, sulla Strada Provinciale 44. Un uomo sulla quarantina a bordo di uno scooter, le sue generalità non sono ancora note, si è scontrato con un furgone Citroen e ha avuto la peggio. Era cosciente, all'arrivo dei soccorsi, ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre al personale del 118 con automedica e ambulanza, anche una pattuglia dei Carabinieri di Morciano. Secondo quanto ricostruito da alcune testimonianze, lo scooterista viaggiava in direzione Saludecio. Il furgone, in direzione opposta, ha attraversato l'altra carreggiata stradale per prendere una strada secondaria. Così si è verificato l'impatto: la dinamica e le responsabilità delle persone coinvolte saranno al vaglio delle autorità preposte.