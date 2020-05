Per incentivare uso delle bici Rimini lancia idea delle "ciclabili di emergenza"

Attualità

Rimini

| 15:22 - 07 Maggio 2020

Ciclabile (foto di repertorio).

L'assessore alla mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni, chiede al governo risorse per la costruzione di una "mobilità di emergenza", in primis finanziamenti a favore del trasporto pubblico locale, per supportare gli interventi finalizzati a garantire gli adeguati distanziamenti, in secondo luogo incentivi a supporto di una mobilità sostenibile, sicura e amica dell’ambiente. "Rimini sta elaborando una strategia che consenta di muoversi in sicurezza a piedi, in bicicletta e in monopattino, con interventi che variano dalla messa in sicurezza di percorsi ciclabili esistenti, alla creazione di zone 30, alla realizzazione

di ciclabili di emergenza - fatte cioè con soli interventi di segnaletica - ad azioni per ampliare lo spazio urbano messo a disposizione delle persone", spiega la Frisoni. Inoltre si stanno individuano aree e percorsi per incentivare il "park&ride": parcheggiare l'automobile per poi recarsi in centro storico o al mare in bicicletta, monopattino e a piedi. Tra queste aree il parcheggio metropark, nell'ambito dei lavori all'area della stazione. "E’ attivo da quest’anno un servizio di velostazione dove poter depositare e noleggiare le biciclette e si stanno definendo le forme per promuoverne l’utilizzo", rimarca la Frisoni. Tra le novità in cantiere, grazie a un progetto europeo a cui il Comune di Rimini ha aderito, l'utilizzo delle cargo bike, ad esempio per portare a spasso i bambini in modo sano e divertente. La Frisoni annuncia che, tramite l'Anci, è stata chiesta la riconversione di finanziamenti ottenuti su altri canali per poter avere risorse e finanziare la mobilità di emergenza.





La bicipolitana

L'assessore Frisoni ha fatto il punto anche sulla realizzazione della "bicicpolitana", una rete ciclabile continua, di qualità e connessa sull'intero territorio, corredata di apposita segnaletica di indirizzamento ed informazione. Nel dettaglio ecco i punti di intervento.: progetto che fa parte del piano per il risanamento della qualità urbana e dell'aria della città, insieme al progetto della pista ciclabile di Via Sforza è considerato strategico per lo sviluppo di un nuovo modello di pianificazione della mobilità sostenibile;funge da "traitd'union" tra la Statale SS16 e Villaggio San Martino (nucleo residenziale di 200 famiglie) assume notevole importanza negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro poiché attraversa molteplici attività scolastiche, industriali, commerciali ed esercizi pubblici;itinerario BI6facente parte della rete nazionale Bicitalia. All'interno del progettodenominato Parco del Mare, che vede la riqualificazione del waterfront,verrà dato spazio al passaggio di questa direttrice;: Asse prioritario per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, in particolare, il tratto da Via Roma a Viale Settembrini permette lo scambio intermodale con la stazione dei treni di Rimini e di giungere fino all'ospedale. La connessione più importante è data dal nodo di collegamento tra l'Anello Verde (itinerario A della Bicipolitana) e la stazione centrale dei treni di Rimini, nodo intermodale di grande importanza con la realizzazione del collegamento ciclabile lungo Via Graziani.