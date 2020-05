Alzheimer in tempi di Covid-19: da Novafeltria a Rimini seguite via telefono 183 persone

Attualità

Rimini

| 14:21 - 07 Maggio 2020

Servizio di assistenza a distanza dell'associazione Alzheimer Rimini.

Alle difficoltà legate all'emergenza sanitaria, che hanno accomunato la popolazione anziana, quella afflitta da Alzheimer ha dovuto far fronte a problemi specifici, legati non solo all'isolamento domiciliare, ma anche al venir meno in alcuni casi di figure quali le assistenti familiari e la chiusura dei cosiddetti servizi "a bassa soglia" a loro dedicati. Per venire incontro a queste difficoltà e sostenere, insieme agli anziani, anche i loro famigliari, dall'inizio di marzo i Comuni del Distretto nord, l'Ausl, l'associazione Alzheimer Rimini hanno attivato un servizio di assistenza telefonica a distanza.



A un mese dall'inizio dell'attività i professionisti dei Caffè Alzheimer e Centri d'Incontro di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Novafeltria hanno contattato telefonicamente 183 persone. Nello specifico sono state fatte 292 telefonate e 5 video chiamate rivolte a familiari e ben 104 telefonate e 85 videochiamate con le persone con demenza; di queste, ben 27 videochiamate multiple con persone con difficoltà di memoria che con l'aiuto delle psicologhe hanno potuto rivedersi, riconoscersi e conversare. Ci sono state inoltre 18 telefonate e 9 videochiamate che hanno coinvolto congiuntamente familiari e persone.



Le psicologhe inoltre hanno condotto 11 incontri di supporto ai gruppi di familiari dei caffè, permettendo di dare continuità a questa preziosa attività di sostegno, scambio di esperienze e aiuto reciproco. Gli interventi a distanza prevedevano anche la realizzazione di attività di stimolazione di vario tipo da fare a domicilio; con la preziosa collaborazione dei familiari sono stati inviati via mail o in chat, 219 video-tutorial, appositamente preparati dai professionisti dei centri e corredati da 153 schede da compilare, con esercizi di stimolazione cognitiva, reminescenza, attività di musicoterapia, laboratori di lettura, giardinaggio, maglia e mandala da colorare. Le proposte sono state inviate quotidianamente a domicilio a cura dei professionisti dei centri, al fine di mantenere una scansione temporale delle attività ed una continuità nella cadenza delle diverse proposte, richiamando quanto avveniva all'interno dei centri.