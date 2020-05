Coronavirus: a Coriano quasi ultimati i lavori di sistemazione di parchi e aree verdi

Attualità

Coriano

| 13:03 - 07 Maggio 2020

Centro sportivo di Coriano.

Durante il periodo in cui sono state applicate restrizioni alla libera circolazione, a causa dell'epidemia di Covid-19, gli operai del Comune di Coriano hanno comunque continuato la loro attività di manutenzione dei parchi, del centro sportivo e delle aree verdi, ed entro la fine di questa settimana gli interventi saranno terminati.



In previsione del periodo estivo, non essendo stato possibile, a causa del blocco dei bandi, procedere all'assunzione di due operai stagionali, il comune di Coriano ha destinato l'importo previsto di 28.500 in un affidamento per la gestione del verde. A questa somma si aggiungono altri 25.000 euro per il decoro urbano.