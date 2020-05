La cantautrice riminese Chiara Raggi in collegamento con Marzullo su Rai 1

Attualità

| 12:45 - 07 Maggio 2020

Chiara Raggi in collegamento con Marzullo.

La cantautrice riminese Chiara Raggi ha rappresentato la città di Rimini durante l'ultima puntata del programma dedicato a musica e parole "Settenotte" di Gigi Marzullo in onda su Rai 1.



«A Rimini non siamo abituati a vedere le spiagge vuote, il mare calmo che si muove pigro nel silenzio assordante di questi giorni – commenta la cantautrice –. Stiamo per tornare a vederlo da vicino, a sentire il suo profumo...manca poco e potremo, se non abbracciarci, sorriderci con gli occhi. E se ci saranno lacrime, saranno di commozione e complicità».



Così Chiara Raggi ha lanciato il suo messaggio carico di emozione dalla sua città d'origine, prima di lasciare spazio alle sonorità della sua canzone "Lacrimometro", accompagnata da immagini girate sulla spiaggia di Rimini, che non vede l'ora di risentire i nostri passi.