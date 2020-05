Emporio Rimini, il market per i poveri sta esaurendo le scorte: "Aiutateci con una donazione"

Attualità

Rimini

| 12:41 - 07 Maggio 2020

Emporio Rimini.

La Prefettura di Rimini, partner istituzionale del progetto Emporio Rimini, il market in cui gli indigenti possono fare la spesa gratis, ha donato 2.000 mascherine e 2.000 paia di guanti per la messa in sicurezza degli operatori che operano all’interno della struttura di solidarietà.



Emporio Rimini continua a svolgere il suo servizio di assistenza alimentare per le famiglie in difficoltà, pur riorganizzando le modalità di distribuzione degli alimenti in funzione delle disposizioni di legge in riferimento all’emergenza Covid-19.



In particolare, le operatrici preparano i pacchi viveri sulla base dei punti di ogni singolo nucleo familiare per consentire alle persone il ritiro fuori dalla sede della spesa, evitando contatti e assembramenti.



E’ stato inoltre attivato il "pacco a domicilio" per coloro che sono beneficiari dell’emporio ed impossibilitati ad usare mezzi pubblici o altro. Le operatrici hanno, inoltre, contattato telefonicamente ogni nucleo familiare, sostenendo le famiglie con vicinanza e prossimità e cercando di usare cura e precauzione e raccogliendo le loro necessità.



La flessibilità del progetto ha consentito di far sentire le persone meno sole e isolate.



In questo momento di grande difficoltà e di difficili approvvigionamenti, stanno però terminando le scorte alimentari in magazzino. Chi volesse può sostenere Emporio Rimini con una donazione che, anche modesta, potrà essere certamente di grande aiuto concreto e immediato per acquistare i prodotti da distribuire alle famiglie. Per le donazioni, che sono detraibili o deducibili fiscalmente, si può effettuare un bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi:



IT 75 V 03359 01600 100000103439

Banca Prossima

Conto intestato a: Caritas Rimini ODV

Causale: donazione a favore emporio