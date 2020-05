Bandiera della Croce rossa da palazzo Garampi a Rimini per la giornata internazionale

Attualità

Rimini

| 12:36 - 07 Maggio 2020

L’otto maggio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Per valorizzare questa ricorrenza, il Comune di Rimini esporrà la bandiera a palazzo Garampi come iniziativa simbolica per riconoscere l’impegno e la dedizione profusa e l’opera generosa svolta dal personale e da tutti i volontari di questa associazione, soprattutto in questa fase così delicata di gestione dell'emergenza sanitaria in corso.



La Croce Rossa da sempre rappresenta un punto riferimento per tutta la comunità riminese, specie in queste settimane, nelle quali i suoi operatori sono stati perno insostituibile nell’azione di solidarietà portata avanti dal Comune di Rimini verso i più fragili.