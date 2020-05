Mercatini serali, aperte a Bellaria le domande di concessione di 5 lotti per i prossimi 3 anni

Attualità

| 12:30 - 07 Maggio 2020

È in pubblicazione l'avviso pubblico di indagine di mercato volta all'"acquisizione di manifestazioni di interesse per concedere il servizio di gestione dei mercatini serali estivi del Comune di Bellaria Igea Marina. Cinque i lotti oggetto dell'avviso corrispondenti a cinque distinti mercatini: in ordine di valore economico stimato, quello di via Ovidio, quello di via Mar Ionio, quello di piazza Matteotti, quello di via Italia e quello di piazza Marcianò.



La gestione riguarda il triennio 2020-2022, nel periodo compreso tra giugno e settembre, con opzione di rinnovo per il successivo triennio e ulteriore proroga di un anno. Oltre all'organizzazione dei mercati, parte integrante delle condizioni richieste sarà l'attivazione di iniziative collaterali di intrattenimento e di animazione. I gestori dovranno inoltre organizzare almeno sei eventi a stagione (uno a giugno, due a luglio, due a agosto, uno a settembre).



La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importante sottolineare come, vista l’incertezza legata alla stagione turistica 2020 a causa dell'emergenza sanitaria in atto, è sin da ora stabilito che il canone sarà corrisposto solo a partire dall’anno 2021.



La scadenza per presentare le domande è fissata a giovedì 14 maggio.