Mancati pagamenti ai fornitori, rischio effetto domino: l'appello delle associazioni di categoria

| 12:23 - 07 Maggio 2020

Mirco Galeazzi, presidente Cna Rimini.

Le associazioni di categoria della provincia di Rimini si rivolgono agli associati per chiedere loro di aderire alla campagna di sensibilizzazione “Sii responsabile”, con cui si invitano le imprese a pagare i fornitori e mantenere fede agli impegni presi, rispettando le scadenze. Il manifesto è contenuto in una lettera congiunta sottoscritta da Confcooperative Ravenna-Rimini, CNA Rimini, Confartigianato Rimini, Confesercenti Rimini, Rete Professioni Tecniche della provincia di Rimini e Legacoop Romagna.



«Bloccare i pagamenti ai fornitori non è una soluzione ma sposta il problema su un’altra realtà. Bisogna rispettare gli accordi economici presi con i i fornitori e i professionisti in scadenza, compresa la pubblica amministrazione affinchè onori i pagamenti arretrati e presenti, per non innescare un effetto domino che metterebbe in crisi l’intera filiera».