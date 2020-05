Cattolica offre il rimborso per scuolabus comunale: ecco come richiederlo

Attualità

Cattolica

| 12:10 - 07 Maggio 2020

Uno scuolabus del Comune di Cattolica.

Sono aperte le domande di rimborso per le mensilità non usufruite del servizio di trasporto scolastico comunale gestito sul territorio del Comune di Cattolica. Si tratta di un segnale ulteriore voluto dalla giunta di palazzo Mancini. Lo storno scomputato sulla retta annuale per il periodo marzo-giugno 2020 è pari a 46,67 euro.



Nonostante non fosse obbligatorio applicare tale misura, l'amministrazione ha ritenuto doveroso tendere una mano ai genitori degli studenti sgravandoli per il periodo di sospensione. Si tratta di un servizio non fruito a causa di una emergenza inaspettata ed anche questa azione contribuisce a non appesantire troppo le famiglie che, in questi giorni, si trovano già in difficoltà.



La domanda di rimborso va inoltrata all'ufficio protocollo (utilizzando la mail: protocollo@cattolica.net) entro il prossimo venerdì 29 maggio. Si può utilizzare la modulistica presente sul sito web allegandovi una fotocopia del documento d'identità del genitore richiedente ed indicando l'IBAN sul quale ricevere il rimborso.