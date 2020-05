Esports: in diretta su Sky mercoledì sera le sfide a Misano World Circuit

Sport

Misano Adriatico

| 11:19 - 07 Maggio 2020

Telecronaca della coppia Meda e Vanzini.

Charles Leclerc con la Ferrari che trionfa a Misano World Circuit. Non è la realtà, ma il risultato sportivo della appassionante produzione che Sky ha trasmesso ieri sera proponendo due gare automobilistiche virtuali dal Simoncelli, con la telecronaca delle sue voci di punta: Guido Meda e Carlo Vanzini.



In pista, con le auto del Mondiale GT e una qualità grafica davvero impressionante, una quarantina di piloti per l’All Stars Racing Night, con le stelle dello sport internazionale a confrontarsi con i simulatori. Prima delle gare, per quasi una settimana i piloti si sono allenati e confrontati su tecniche di guida e scelte di regolazioni.



In gara i piloti di F1 (Leclerc, Norris, Albon, Latifi e Giovinazzi), piloti della MotoGP (Rossi e Bagnaia), calciatori della Serie A (Romagnoli), della Liga (Griezmann e Courtois), ma anche leggende della Nba (Tony Parker) e tanti altri campioni, compresi i professionisti degli eSport.



Ognuno da casa propria, in tutto il mondo e ‘a bordo’ dei simulatori di guida, ma concentrati sulle curve del Marco Simoncelli e in dialogo fra loro.



Uno spot promozionale anche per il territorio, con le inquadrature dall’alto a portare in video le texture firmate da Aldo Drudi e le grafiche della Riviera di Rimini e della Repubblica di San Marino.



Due le gare disputate, nella seconda, alla luce dei fari, grandissima prova di Mattia Pasini, pilota della Riders’ Land, che ha chiuso davanti a tutti ma è stato alla fine penalizzato per una manovra non corretta in gara.