Test sierologici a tappeto, autorizzate Nuova Ricerca e Sistema 2000 a Rimini, Montanari a Morciano

Rimini

| 09:16 - 07 Maggio 2020

Foto dal sito internet della clinica.

Fra le 25 strutture autorizzate il 5 maggio dalla Regione a somministrare i test sierologici per rilevare la risposta immunitaria all'infezione da nuovo Coronavirus ci sono al momento soltanto tre strutture per l'intera provincia di Rimini: si tratta della clinica Nuova Ricerca e del laboratorio di Analisi Sistema 2000 a Rimini e della casa di cura Montanari di Morciano di Romagna. Questo perché ad oggi il test sierologico può essere somministrato soltanto da strutture autorizzate dalla Regione, che rispondano a determinati requisiti e ricorrano a tipi di test convalidati.



I laboratori possono fare istanza di autorizzazione all’esecuzione di test sierologici nell’ambito del progetto complessivo che il datore di lavoro concorda con il supporto del medico competente. Alla fine dell’istruttoria tecnica verrà riconosciuta ai laboratori con atto dirigenziale la facoltà di esecuzione dei test sierologici.



I privati cittadini che desiderano effettuare il test sierologico dovranno rivolgersi al loro medico di fiducia per chiedere la prescrizione del test, che poi dovrà essere effettuato presso i laboratori autorizzati.