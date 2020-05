Mare di Libri si ripensa e si sposta online, il festival di letterario per ragazzi in versione ridotta

Eventi

Rimini

| 09:08 - 07 Maggio 2020

Edizione 2019 di Un Mare di Libri (foto da Facebook).

Mare di Libri si sposta online in versione ridotta. Da 13 anni il festival riminese di letteratura per ragazzi in programma quest'anno il 12, 13 e 14 di giugno prenderà una nuova forma, in una edizione digitale alla quale gli organizzatori, ragazzi compresi, stanno già lavorando. Sarà qualcosa di nuovo, in attesa di tornare a colorare Rimini di blu e di arancione l’anno prossimo.



Quest’anno hanno atteso fino all’ultimo momento utile, ma l'edizione classica non si potrà svolgere. «L’idea di assentarci del tutto per un anno, però, non ci piace. Il lavoro del nostro staff di volontari per il programma della nuova edizione procedeva a pieno regime, le conferme c’erano, ed era un lavoro che non avevamo intenzione di gettare via. Inoltre, gli ultimi mesi ci hanno insegnato che non esiste un solo modo di incontrarsi, né un solo modo di dar vita ad eventi culturali. È certamente una sfida, ma i primi ad accettarla con entusiasmo contagioso sono stati proprio i nostri volontari… e allora, come non seguirli?».