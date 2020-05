Contagio nei comuni pesaresi, 4 decessi e 28 i nuovi casi

Attualità

Pesaro

| 20:12 - 06 Maggio 2020

Panorama di Pesaro.

In provincia di Pesaro Urbino sono quattro le vittime registrate dal Gores nelle ultime 24 ore, (due uomini di Pergola di 85 e 93 anni e due donne pesaresi di 71 e 79 anni. La provincia piu' colpita nella regione Marche resta Pesaro Urbino con 502 vittime. Gli aumenti quotidiani dei casi positivi sono 18, ancora in doppia cifra. Sei i ricoveri a Pesaro Marche Nord in terapia intensiva dove i pazienti restano stazionari. Le persone ospitate in strutture territoriali, dunque inseriti tra i dimessi-guariti, sono 147 (-27) e sono collocate soprattutto alla Rsa di Campofilone di Fermo, 60 e a Villa Fastiggi di Pesaro, 28. Scendono ancora i casi-contatti in isolamento domiciliare che oggi nel pesarese sono 4.254 (-39).