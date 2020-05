Coronavirus, Don Alessio annuncia: "Sono in veloce guarigione"

Attualità

18:12 - 06 Maggio 2020

Don Alessio Alasia

E' vicino al superamento della malattia, alla vittoria della difficile battaglia contro il Covid-19. Don Alessio Alasia, parroco di San Martino a Riccione, è infatti sulla via della guarigione. Era stato ricoverato in gravi condizioni lo scorso 27 marzo, ma grazie al prodigarsi del personale sanitario, dopo quasi un mese le sue condizioni sono migliorate. Oggi, 6 maggio, è stato Don Alessio ad annunciare, in un messaggio vocale: «Sono in veloce guarigione, a un passo dal rimettermi in piedi». Don Alessio ha ringraziato tutti i fedeli e tutte le persone che gli sono state vicine in questo difficile periodo.