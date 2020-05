Aziende riminesi donano mascherine ai medici di medicina generale

Attualità

Rimini

| 17:12 - 06 Maggio 2020

Mascherine (foto di repertorio).

I medici di medicina generale, iscritti al sindacato medico Fimmg Rimini, ringraziano in una nota il Mercatino dell'Usato di Rimini, Gyps manufatti in cartongesso, PubliCity Bike di Veronica D'Andrea, Menarini Farmaceutici, Roche Parma, Guest.it Riccione, Take 2 me it per aver donato mascherine chirurgiche, Ffp1 e Ffp2, visiere e guanti, incaricando il segretario Marcello Creti e i consiglieri, rappresentanti da Corrado Paolizzi, alla distribuzione ai colleghi. "Tali donazioni, prova di alto senso civico, giungono in un momento di grandissima difficoltà a reperire tali dispositivi di protezione individuale, ma assieme al materiale fornito dall'Ausl Romagna e a quello acquistato dal sindacato, possiamo proseguire il nostro lavoro quotidiano in sufficiente sicurezza", si legge nella nota.