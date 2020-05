Coronavirus Rimini 5 maggio, contagi in picchiata: solo un nuovo caso nell'ultima giornata

Attualità

Rimini

| 17:47 - 06 Maggio 2020

Acquisto delle mascherine e gel disinfettante in farmacia, foto Alessio Bocchini.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi

In Provincia di Rimini si registra solo 1 nuovo caso di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio della pandemia, sono 2044 i casi di contagio: distinguendo 1.948 residenti in provincia e 96 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali. Sono 8 le guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo per un totale di circa 1.230 pazienti guariti. La Regione ha comunicato oggi un nuovo decesso, riguardante un paziente di sesso maschile di 86 anni. Aggiornando i dati precedentemente forniti, sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia. Tali dati divisi per comune di residenza-domicilio risultano essere i seguenti:



Rimini 761+ (1)

Cattolica 261

Riccione 247

Misano Adriatico 125

San Giovanni in Marignano 133

Santarcangelo di Romagna 66

San Clemente 38

Montescudo-Monte Colombo 37

Morciano di Romagna 42

Coriano 78

Novafeltria 32

Bellaria Igea Marina 44

Saludecio 21

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 10

San Leo 7

Montefiore Conca 8

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1

TOTALE 1.963