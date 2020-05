Seconde case: visite di manutenzione ammesse alle famiglie e non solo ai singoli individui

Attualità

16:17 - 06 Maggio 2020

Stefano Bonaccini.

"Oggi prenderemo il provvedimento che, visto che i primi tre giorni ci consegnano un dato positivo nella mobilità, estenderemo alla famiglia, oltre ai confini provinciali e all'interno della regione, la possibilità di andare nelle seconde case con rientro in giornata". Lo ha annunciato, in videoconferenza stampa dalla Regione Emilia-Romagna, il governatore Stefano Bonaccini. Partecipando alla presentazione di un bando dedicato a contrastare lo spopolamento in Appennino, ha aggiunto: "Manteniamo lo spostamento in giornata per evitare assembramenti in luoghi di villeggiatura, dobbiamo tenere ancora prudenza. Con andata e ritorno in giornata, si potrà andare con i familiari" nelle seconde case "per - ha concluso il governatore - attività di manutenzione".