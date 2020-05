Coronavirus: oltre 20mila euro di donazioni a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:59 - 06 Maggio 2020

Il sindaco Alice Parma con il presidente Isal William Raffaeli (foto 2019).

Sfiorano quota 16mila euro le donazioni per la campagna di raccolta fondi promossa da Associazione Paolo Onofri e Amministrazione comunale per sostenere l’azienda sanitaria nell’emergenza Covid-19. Di questi, oltre mille euro raccolti da Fo.Cu.S. con la vendita del libro “Fragile” di Franco Gobbi.



Al momento la raccolta fondi, che proseguirà ancora, ha permesso l’acquisto di un ecografo in compartecipazione al 50% con la Fondazione Isal da donare all’unità operativa Anziani e Disabili fisici e sensoriali dell’ambito territoriale di Rimini. Lo strumento – che sarà pronto per la consegna nelle prossime settimane e ha un costo di 6.222 euro – permetterà a professionisti e tecnici qualificati di visualizzare e misurare le strutture anatomiche e i fluidi del polmone. L’Ecografo è di dimensioni ridotte che ne consentono la portabilità: potrà quindi essere utilizzato anche direttamente presso il domicilio dei pazienti sottoposti a isolamento per valutare se ci sia o meno la necessità di trasferimento in ospedale, valutarne cura e guarigione.



Nel frattempo prosegue anche la raccolta fondi dell’Amministrazione comunale per sostenere famiglie e persone di Santarcangelo in situazioni di difficoltà che al momento ha raccolto oltre 5.200 euro. I fondi, saranno utilizzati per il sostegno alle imprese e alle attività economiche colpite dalla crisi, contributi alle famiglie in difficoltà, agevolazioni e sgravi di tributi e tariffe, acquisto di mascherine e di dispositivi di protezione individuale, contributi alle strutture sanitarie del territorio, acquisto di computer da destinare agli studenti e alle famiglie, sostegno del bilancio comunale per la copertura delle minori entrate.