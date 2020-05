Cattolica: bando lungomare Rasi-Spinelli, al via l'invio dei progetti

Attualità

Cattolica

| 14:15 - 06 Maggio 2020

Lungomare di Cattolica.

Continuano le tappe del bando per il progetto del nuovo lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica. Dopo la sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria nazionale e le conseguenti restrizioni alla mobilità, è ripreso nei giorni scorsi il percorso per "progettazione a due fasi". Ieri mattina (martedì 5 maggio), in particolare, si è svolto un passaggio tecnico ma fondamentale per lo svolgimento del concorso. Si è generata, infatti, la cosiddetta "chiave pubblica di crittazione" che consentirà il totale anonimato ai partecipanti sino a conclusione del bando. La creazione della "chiave" infatti assegnerà un codice ad ogni domanda che verrà presentata attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Ordine degli architetti di Bologna. Questo passaggio si svolge in seduta pubblica e per la volta, in tali tipi di bandi, è stato possibile seguirlo in streaming attraverso il canale YouTube del Comune di Cattolica.



Da ieri, quindi, si è dato il via alle iscrizioni ed al contestuale possibile invio degli elaborati e della documentazione amministrativa. C'è tempo per presentare il proprio lavoro entro le ore 12.00 del prossimo 27 Maggio. Seguirà da giugno la seconda fase per la raccolta dei progetti definitivi con la proclamazione della graduatoria provvisoria attesa per fine agosto. Grazie al secondo posto provinciale nella graduatoria stilata dalla Regione, per l’intervento al waterfront cattolichino sono stati concessi 3,3 milioni di euro. Per l'intera riqualificazione e rifunzionalizzazione turistico-balneare del lungomare Rasi-Spinelli è previsto un investimento che si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro, con una compartecipazione del Comune pari al 25%, mentre il rimanente 75% è posto a carico della Regione.