Morta di coronavirus a Casa Valloni: figlie presentano denuncia. Scatta l'indagine

| 13:48 - 06 Maggio 2020

Insegna Casa Valloni.

La Procura della Repubblica di Rimini ha avviato le indagini sulla morte di una 79enne all'interno della residenza per anziani Casa Valloni. Il decesso, avvenuto a seguito di infezione da Covid-19, risale al 29 marzo, in piena emergenza sanitaria. Sono state le due figlie a presentare un esposto in Procura, tramite gli avvocati Gian Luca Brugioni e Matteo Zucconi. Come riportano Corriere di Romagna e Il Resto del Carlino, l'ipotesi di reato è l'omicidio colposo. Il Nas dei Carabinieri si occuperà delle indagini sul campo: per prima cosa saranno acquisite le cartelle cliniche dell'anziana paziente deceduta.