A Bellaria Igea Marina in un mese trecento libri consegnati a domicilio

| 13:38 - 06 Maggio 2020

Interno della biblioteca Panzini di Bellaria Igea Marina.

Sono oltre trecento i volumi che, in poco più di un mese, hanno potuto raggiungere le case dei lettori di Bellaria Igea Marina grazie al servizio di prestito a domicilio attivato a inizio aprile.



Frutto della collaborazione tra Biblioteca Comunale Alfredo Panzini e Protezione Civile, la consegna a domicilio dei libri è tuttora la modalità di fruizione consigliata alla cittadinanza in via primaria. Gli interessati possono fare richiesta dei volumi – richieste che saranno esaudite sulla base della disponibilità o meno dei libri – scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.bellaria-igea-marina.rn.it e indicando: titolo e autore del libro, l’indirizzo per la consegna e un recapito telefonico. In alternativa, è possibile chiamare lo 0541.343889, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. Saranno poi i volontari della Protezione Civile a consegnare i volumi desiderati direttamente a casa.





Solo qualora non sia possibile tale soluzione, negli stessi giorni e orari è possibile ritirare il volume richiesto direttamente all’ingresso della biblioteca (ora in servizio “a battente chiuso”), con le precauzioni di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi personali previsti dalle misure anti contagio.