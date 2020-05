Bellaria: consiglieri di minoranza donano tutti i gettoni di presenza del loro mandato

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:32 - 06 Maggio 2020

Questa mattina (mercoledì 6 maggio) una delegazione di rappresentanti della lista "Bucci sindaco" ha consegnato al Comune di Bellaria Igea Marina 850 kit da distribuire alle famiglie in difficoltà, contenenti mascherine, guanti e gel disinfettante e confezionati grazie alla collaborazione dell'azienda Pasini. I tre consiglieri comunali della lista hanno deciso di devolvere tutti i gettoni di presenza che percepiranno in tutti i cinque anni del loro mandato per successive iniziative benefiche. Agli stessi scopi benefici e per tutti gli stessi cinque anni sarà destinato anche il finanziamento riconosciuto ogni anno dal Comune per le iniziative del gruppo consiliare della Lista. A queste risorse si aggiungeranno i contributi a titolo personale anche di attivisti e simpatizzanti della lista.