Rimini: riapre il mercato agricolo dell’area ex Sartini

Attualità

Rimini

| 13:27 - 06 Maggio 2020

Riapre mercato agricolo nell'area ex Sartini di Rimini.

Riaprirà dal prossimo venerdì, 8 maggio, il mercato agricolo gestito dalle Associazioni Coldiretti e Cia, che da tempo si svolge nell'area posta in via circonvallazione occidentale detta ex Sartini. E’ di questa mattina (mercoledì 6 maggio), infatti, l’ordinanza del dirigente comunale del settore che consentirà, alla luce delle più recenti disposizioni, la ripresa dell’attività del marcato a Km0 che vede come protagoniste 21 aziende e imprese agricole con sede nel territorio del comune di Rimini o in quello dei comuni limitrofi. Naturalmente sarà necessario il rispetto delle disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid-19. In particolare l’area dovrà perimetrata e gli ingressi scaglionati con cartelli recante le informazioni per garantire il distanziamento degli avventori in attesa di entrare. Dovranno essere messi a disposizione guanti e prodotti igienizzanti per le mani; mantenuta una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso/uscita, acquisto, pagamento); l’utilizzo di mascherine e guanti è sempre obbligatorio all’interno dell’area alimentare del mercato; non è consentito sostare o intrattenersi con altri soggetti in prossimità dei posteggi e all’interno dell’area mercatale una volta effettuati gli acquisti, al fine di consentire l’ingresso di altri clienti.