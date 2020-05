Ex area Waldorf: in partenza la riqualificazione con tre nuovi campi da padel

Attualità

Rimini

| 13:03 - 06 Maggio 2020

Un rendering di come sarà la nuova area ex Waldorf.

Sarà sottoposto a un radicale intervento di riqualificazione il complesso sportivo "ex area Waldorf " sul lungomare Tintori a Rimini, di proprietà del Comune e in gestione alla società Alleanza Sportiva Riccione.



La giunta comunale ha approvato nell’ultima seduta il progetto esecutivo per il riallestimento dell'area polivalente, a spese del gestore per un importo che si aggira attorno ai 220 mila euro. Un intervento al termine del quale uno dei due attuali campi da calcio a cinque sarà sostituito con tre nuovi campi da padel. Anche il prefabbricato esistente, ora destinato a locale spogliatoi, sarà profondamente riqualificato con nuove finiture di facciata, rivestimenti e infissi. Esternamente si procederà alla sistemazione della facciata esterna inserendo frangisole in legno che rendano i manufatti edili coerenti con la riqualificazione in atto nell’area di ubicazione del centro.



Nella seconda fase, poi, sarà riqualificata l’intera area sportiva mediante interventi di manutenzione e abbellimento del locale prefabbricato destinato a spogliatoi esistente e della tettoia laterale, dell’area a verde circostante e di tutti i camminamenti nuovi ed esistenti che sarà profondamente riqualificata in stretta connessione agli interventi in corso sul lungomare Tintori del Parco del Mare.



La realizzazione dei campi da padel sarà successiva alla rimozione delle recinzioni esistenti e alla potatura delle siepi. Previsti anche il ripristino della pavimentazione sportiva in resina dove usurata; il ifacimento della pavimentazione esterna esistente così da garantirne la fruibilità e la sicurezza; la manutenzione dell’area verde in modo da

rendere accessibile e fruibile tutto il centro sportivo.