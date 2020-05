Addio al maestro Salvatori, tecnico del Karate Riccione

Sport

Riccione

| 12:43 - 06 Maggio 2020

Riccardo Salvatori con le sorelle Villa e Giulia Olivi.

Oggi (6 aprile) avrebbe compiuto 67 anni. Il mondo dello sport riminese piange la scomparsa di Riccardo Salvatori, maestro di Karate e istruttore del Centro Karate Riccione. Ha allevato le migliori campionesse della Perla Verde, come le sorelle Villa e Matilde Galassi, l'ultimo gioiello che ha brillato agli ultimi europei Wkf di Budapest, conquistando la medaglia d'oro nel Kata Categoria Junior. Il Centro Karate Riccione lo ha ricordato così: "Il nostro Maestro di vita. Il nostro esempio. È così che ti ricorderemo, nella tua palestra con il Karategi. Perché era la tua vita e la tua missione. Noi ci sentiamo fortunati perché abbiamo avuto l'onore e il privilegio di poterti vivere. Tutti i ragazzi e ragazze del Centro Karate Riccione ti inviano l'ultimo saluto. Oss Maestro. Ciao Highlander, riposa in pace".



Commovente anche il ricordo di Vanessa Villa: "Sei e sarai per sempre il mio Maestro di vita. L’uomo più forte, spesso cocciuto, determinato, vincente e immensamente buono che io abbia mai conosciuto. Sí, perché di te mi mancherà soprattutto il tuo cuore immenso, la passione che ti ardeva nel petto per il Karate, la tua voglia costante di imparare cose nuove e di metterti in gioco. Mi hai regalato gioie, dolori, le emozioni più belle della mia vita. Mi hai fatto piangere, (perché a volte eri un bello stronzo eh!) però mi hai insegnato a vivere Maestro mio.Sí, a vivere, Maestro mio.

Per sempre il mio punto fisso.

Per sempre il mio secondo padre.

Per sempre il mio Maestro di vita.

Ti amo da morire.

Vola leggero ora.

Tua Vani".