Gnassi, Bonaccini e Stefano Boeri rispondono a Gigi Riva: focus il Parco del Mare di Rimini

| 11:09 - 06 Maggio 2020

La locandina dell'incontro organizzato dal Pd provinciale.

Il Partito Democratico della provincia di Rimini lancia “Rimini domani, adesso”, una piattaforma per approfondire e immaginare le prospettive future a partire da punti fermi, quali la costruzione del Parco del Mare, perno del rilancio strategico di Riviera ed entroterra. Primo ospite il celebre architetto Stefano Boeri in dialogo con il sindaco Andrea Gnassi e il presidente della Regione Stefano Bonaccini, i quali saranno intervistati dal giornalista Gigi Riva. Sarà possibile assistere alla conferenza, in programma venerdì 8 maggio alle 18, collegandosi alla pagina Facebook del Pd provinciale.



Questo primo incontro verterà sui temi della rigenerazione urbana, dello sviluppo sostenibile e di una nuova visione di città ai tempi della Covid-19.



“Rimini domani, adesso” è una piattaforma a disposizione per incontri, contributi, di approfondimento e di confronto per guardare al futuro consapevoli che sarà in movimento, che niente sarà certo, ma proprio per questo bisogna esserci.