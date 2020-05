La coop Millepiedi di Rimini si difende dalle accuse della Cgil "Non dobbiamo anticipare stipendi"

Attualità

Rimini

| 08:47 - 06 Maggio 2020

La cooperativa Millepiedi di Rimini, diventata soggetto di una dichiarazione della Cgil, si difende con un lungo comunicato in cui chiarisce la sua posizione rispetto all'anticipazione dei pagamenti degli stipendi. in particolare sottolinea come l'accordo sindacale «non costituisce una condizione di ammissibilità della domanda di presentazione di ammortizzatore sociale. L’accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali non prevede l’impegno della Millepiedi di anticipare lo stipendio, contemplando la facoltà di Millepiedi di chiedere il pagamento diretto per indisponibilità economica, che nel caso di specie è oggettiva e documentata dall’omesso pagamento dei compensi contrattualmente previsti per le attività della cooperativa». Pertanto il pagamento da parte dell’Inps «non rappresenta una scelta bensì l’unica soluzione percorribile, al fine di consentire ai lavoratori e alle lavoratrici di ricevere lo stipendio che Millepiedi non è in grado di anticipare loro e soprattutto di garantire la sopravvivenza della cooperativa stessa e quindi il posto di lavoro di quasi 500 persone».



La coop si dice inoltre stupita, visto che aveva manifestato l'intenzione di anticipare ai propri lavoratori parte del TFR. «La scelta non era “discrezionale” ma semplicemente subordinata alla disponibilità finanziaria del momento che non consente l’anticipazione di quasi 400 dipendenti in FIS, ma permette alla cooperativa di andare incontro alle esigenze di coloro che ne avessero avuto necessità, se in numero contenuto».



Sarà cura di Millepiedi perseguire nelle opportune sedi la condotta gravemente diffamatoria dell’associazione sindacale.