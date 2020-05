Casteldelci blinda i confini ai non residenti: vietati sport, caccia, pesca e raccolta funghi

Attualità

Casteldelci

| 07:54 - 06 Maggio 2020

Una veduta di Casteldelci.

Martedì pomeriggio è comparsa sulla pagina Facebook nel Comune di Casteldelci e nel sito istituzionale il testo di un'ordinanza che ha già fatto molto discutere e ancora lo farà nei prossimi giorni, che fissa fino al 18 maggio una serie di limitazioni che fanno in direzione contraria rispetto all'allentamento della quarantena su tutto il territorio nazionale disposto dall'ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte. Stabilisce infatti il divieto per i non residenti di svolgere qualsiasi attività motoria e sportiva in forma individuale, di ricerca e raccolta funghi ed di ogni prodotto del sottobosco, di caccia di selezione, di pesca e di tiro con l'arco. E fissa anche un cifra deterrente: la sua violazione infatti è punibile con ammenda fino a 500 euro. L’emissione dell'ordinanza è volta a tutelare la salute di tutti, non solo dei castellani.



Le motivazioni sono contenute nel testo dell'ordinanza: per proteggere la popolazione anziana, per impedire l'arrivo di persone che per accedere ai pascoli sarebbero costrette a manipolare oggetti non sanificati e violerebbero sistematicamente la distanza minima imposta, per l'assenza di personale da assegnare alla vigilanza specifica e infine perché la stagione è quella di un incremento graduale del movimento venatorio e sportivo attorno e dentro al territorio comunale.



Casteldelci conta meno di 400 abitanti, copre una superficie di 50 chilometri quadrati e confina con Pennabilli e Sant'Agata Feltria nella provincia di Rimini, con quella di Verghereto nella provincia di Forlì-Cesena ma anche con Badia Tedalda e Sestino in quella di Arezzo (Toscana). I Comuni adiacenti dovranno prontamente attrezzarsi, soprattutto i due aretini che rappresentano un'isola all'interno del Riminese.