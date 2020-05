Coronavirus Pesaro 5 maggio, 15 nuovi contagi e 3 vittime

Attualità

| 20:05 - 05 Maggio 2020

Coronavirus: i dati della provincia di Pesaro.

Nell’ultime 24 ore si sono registrati tre decessi in provincia di Pesaro Urbino a causa del Coronovirus, si tratta di due donne di Pergola, di 98 e 77 anni e di un uomo di 90 anni di Sassocorvaro che erano ricoverati all'ospedale Marche Nord. Il numero delle croci dall’inizio dell’epidemia sale così a 498, quasi la metà di tutti i lutti (943) che il virus ha causato nelle Marche. Di pari passo con i decessi vanno i nuovi casi, sono 15 accertati nella provincia di Pesaro-Urbino nelle ultime 24 ore, 2586 totali dall'inizio dell'epidemia. Tra le persone ricoverate 42 sono in terapia intensiva: sette a Pesaro Marche Nord, 14 ad Ancona Torrette, tre a Senigallia, quattro a Fermo, due a Civitanova Marche, tre a Jesi, cinque a Camerino, tre a San Benedetto del Tronto e una all'Inrca di Ancona. Scendono ancora i casi-contatti in isolamento domiciliare che oggi sono nel pesarese 4.293 (-104).