Coronavirus, bene Rimini: resta basso numero di nuovi casi. Ma ci sono nove decessi

| 17:51 - 05 Maggio 2020

Coronavirus: gli aggiornamenti per la Provincia di Rimini (5 maggio).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



In Provincia di Rimini si sono registrati 7 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio della pandemia, sono 2043 i casi di contagio: 1.947 residenti in provincia e 96 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali. Per quanto riguarda il dato odierno, 5 pazienti sono di sesso maschile e 2 di sesso femminile. Di questi, mentre 2 sono ricoverati, gli altri 5 sono seguiti a domicilio in isolamento.

La Regione ha comunicato oggi 9 nuovi decessi, di cui 1, verificatosi in altro territorio della Regione, riguarda una persona ancora formalmente residente a Rimini, ma da tempo domiciliata altrove. Gli altri otto decessi, chiarisce Ausl, non tutti rilevati nelle ultime 24 ore, riguardano 3 pazienti di sesso femminile di 72, 82 e 89 anni e 5 pazienti di sesso maschile di 82, 85, 88, 91 e 101 anni. Il dato degli attuali positivi scende a 528 grazie a 48 guarigioni. Per un dato più basso bisogna tornare al 18 marzo, quando erano 514.



Comune numero casi



Rimini 760 (+2)

Cattolica 261 (+1)

Riccione 247 (+2)

Misano Adriatico 125 (+1)

San Giovanni in Marignano 133

Santarcangelo di Romagna 66

San Clemente 38

Montescudo-Monte Colombo 37

Morciano di Romagna 42

Coriano 78 (+1)

Novafeltria 32

Bellaria Igea Marina 44

Saludecio 21

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 10

San Leo 7

Montefiore Conca 8

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1