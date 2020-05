Coronavirus e crisi economica: albergatori riccionesi a confronto in videoconferenza

Attualità

Riccione

| 16:42 - 05 Maggio 2020

Lungomare di Riccione.

Federalberghi Riccione organizza per giovedì 7 maggio, alle ore 18,00, un video collegamento con i vertici nazionali della categoria.

Alessandro Nucara, Direttore Generale Federalberghi, Alessandro Giorgetti, Presidente Federalberghi Emilia Romagna, e Bruno Bianchini Presidente Federalberghi Riccione, incontreranno online gli operatori degli hotel di Riccione per discutere dell'emergenza coronavirus e soprattutto della crisi del settore turismo. Tra i temi: protocolli sanitari da adottare, liquidità economica, affitti e locazioni, tasse, voucher vacanze. La partecipazione è gratuita sulla piattaforma zoom tramite Iscrizione obbligatoria.



"Questo incontro apre una serie di appuntamenti informativi che avranno lo scopo di capire e risolvere tutte le problematiche legate alla riapertura in sicurezza degli hotel. I relatori saranno i consulenti di Federalberghi Riccione in tema legale, assicurativo, sanitario sicurezza del lavoro, gestione dei dipendenti. Informazioni e calendario saranno pubblicati nei prossimi giorni sul Blog di Federalberghi Riccione", si legge in una nota di Federalberghi.