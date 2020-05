Santarcangelo Calcio: Comune si accolla i mutui per lo stadio contratti dall'ex società gialloblu

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:51 - 05 Maggio 2020

Stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo.

L’amministrazione comunale di Santarcangelo dà seguito e rilancia il piano di investimenti avviato in questi anni in ambito sportivo. È infatti di questi giorni l’approvazione da parte della giunta comunale dell’accollo dei mutui contratti in passato dalla società Santarcangelo Calcio srl per investimenti sullo stadio comunale “Valentino Mazzola”.



Nell’ambito dell’accordo bonario extragiudiziale raggiunto con la società nel 2019 finalizzato alla risoluzione consensuale della convenzione per la gestione dello stadio, l’amministrazione comunale si era infatti impegnata ad accollarsi i due mutui contratti in precedenza dalla società sportiva per la realizzazione di opere strutturali già portate a compimento. Con tale atto giuridico viene dunque formalizzato un impegno già assunto lo scorso anno dal Comune per assicurare l’investimento effettuato su una struttura pubblica.



In realtà l’amministrazione comunale canalizzava già buona parte del contributo annuo assegnato al Santarcangelo Calcio direttamente ai due istituti bancari con cui la stessa aveva acceso i finanziamenti. Pertanto, con questo atto la giunta comunale dà continuità al sostegno agli investimenti sulle strutture sportive comunali, potendo dare peraltro avvio ad una fase negoziale che potrebbe consentire di liberare parte delle risorse della spesa corrente dell’ente da investire ulteriormente in ambito sportivo.