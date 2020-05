Il 27 agosto con il congresso dei medici cardiologi ripartirà attività congressuale a Rimini

Eventi

Rimini

| 13:00 - 05 Maggio 2020

Palacongressi di Rimini.

Sicurezza, salvaguardia della relazione con il cliente, riprotezione degli eventi, nuovi format.



Sono questi i driver che guidano, all'interno della galassia di Italian Exhibition Group, anche la divisione Event & Conference rimasta operativa al 100%, come l'intero Gruppo, sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria grazie allo smart working.



Il team Event & Conference - che oggi con tutta IEG si concentra attivamente anche sul tema del safe, si sta già muovendo per introdurre tutte le misure necessarie a partire da quelle previste dai protocolli ufficiali ed è stato riorganizzato sia per la sede di Rimini sia per quella di Vicenza, sulla massima flessibilità nella riprotezione degli eventi che erano in programma nel primo semestre di quest'anno, lavorando su due calendari: quello del secondo semestre 2020 e quello del 2021.



In assenza di provvedimenti nazionali precisi per il settore degli eventi, ci si sta allineando ai protocolli di sicurezza igienico-sanitaria proposti e inviati al Governo da Federcongressi e pertanto non ancora approvati.



E' già stato possibile ad ogni modo riprogrammare alcuni degli eventi. Sono state annunciate le nuove date dell'appuntamento con il GOI (Grand Oriente d'Italia): dall'11 al 13 settembre. Per quanto riguarda i congressi medico-scientifici, confermato dal 27 al 29 agosto il congresso Anmco (medici cardiologi), sarà il primo evento della ripresa per Rimini. Sono state fissate inoltre le nuove date dell'8° Congresso Nazionale di Diabetologia che si svolgerà al Palacongressi di Rimini dal 2 al 5 dicembre 2020.



Anche Rinnovamento dello Spirito ha riconfermato la propria presenza, insieme a un altro dei grandi eventi ospitati in questi anni negli spazi del Palacongressi: il Web Marketing Festival che sarà proposto il 4, 5 e 6 giugno online e dal 19 al 21 novembre a Rimini. Riprogrammata anche buona parte degli eventi internazionali, a partire dalla IX edizione dell'International Strawberry Symposium. Inizialmente previsto per maggio 2020, si svolgerà sempre a Rimini dall'1 al 5 maggio 2021.